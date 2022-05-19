الأرصاد: عواصف ترابية ورياح نشطة بدءًا من السبت 

الرياض(صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة على بعض مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة.

وأشار مركز الأرصاد، إلى عواصف ترابية ورياح نشطة بدءًا من السبت ولمدة 3 أيام.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، فيما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.