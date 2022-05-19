الديوان الملكي الأردني يعلن تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته

عمان(صدى):

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء اليوم، تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، فيما ذكر ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني أن أخيه الأمير حمزة خرج عن سيرة أسرته بعد أن أعاد ولاية العهد لقاعدتها الدستورية

وتابع :” الأمير حمزة يواصل تجاهل الحقائق وارتكاب الأخطاء، كما تجاوز حدوده عندما أرسل رسائل مصورة للإعلام الخارجي، كما أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا، ونظرا لسلوك أخي الهدام وافقت على قرار مجلس الأسرة بتقييد اتصالاته”.

وأكد أنه مارس أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخيه، والتمس له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، مؤكدًا أن الأخير استنفذ كل فرص العودة لرشده والالتزام بسيرة أسرته لذا تقرر تقييد اتصالاته.