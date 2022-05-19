بينهم سيدات.. فيفا يعلن 64 حكماً لكأس العالم 2022

وكالات(صدى):

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، عن قوائم أسماء حكام المباريات المختارين لبطولة كأس العالم قطر 2022 .

وأعلنت اللجنة أنه تم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة، بالنظر لجودة الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات «فيفا».

وقال رئيس لجنة حكام فيا بييرلويجي كولينا: «كما اعتدنا دائما، فإن الجودة هي أولى المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، فقد اخترنا حكاما من أعلى المستويات في التحكيم الدولي. “.

وأضاف” لم نجح كأس العالم في روسيا عام 2018 إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوىً مماثلا أو أفضل في بطولة قطر بعد بضعة أشهر”.