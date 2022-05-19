بالفيديو.. لحظة وصول ولي العهد إلى ملعب نهائي كأس الملك
وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء.
وجاءحضور ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز.
ومن المقرر أن تشهد المباراة تسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
🎥 سمو ولي العهد يصل ملعب الجوهرة 🏟 #الهلال_الفيحاء#كأس_الملك | #SSC pic.twitter.com/lw3f7o55M4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2022
سيدي صاحب رؤية الخير والبناء والتعمير والترفيه 2030[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللهم البس ولي العهد لباس الصحه عاجلا غير آجل
اللهم ادم عليه لباس الصحه
آمين آمين آمين آمين آمين