بالفيديو.. لحظة وصول ولي العهد إلى ملعب نهائي كأس الملك

طلال الغامدي(صدى):

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء.

وجاءحضور ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز.

ومن المقرر أن تشهد المباراة تسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.