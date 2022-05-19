بدور البراهيم توضح سبب تعمدها استفزاز متابعيها

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفاشنيستا بدور البراهيم، عن سبب تعمدها استفزاز متابعيها، قائلة إنها لم تقوم باستفزاز أحد.

وأوضحت:”أنا ما عمرني استفزيت الناس بصراحة، وكنت أول ما أحد يستفزني أطلع بالسناب هنا، واقعد أنا استفزه”.

وأشارت: “دريت بوقت متأخر إني أنا لما أرد على هذا الشخص إني قاعدة استفز مجموعة من الناس”، لافتة:”من زمان أنا ما أقعد أتكلم ولا أقعد أرد ولا شي،والحمد لله ماني قاعدة أستفز الناس”.

وحول ردها على الاستفزاز باستفزاز آخر، ذكرت: “هذا خطأ وتداركته حالياً”، مبينة: “السوشال ميديا بحر ولازم الواحد يتعلم كيف يعوم فيه”