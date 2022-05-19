محمد رمضان يرد على الاتهامات الموجهة إليه بإهانة فنانين في أغنيته الجديدة “بلالين”

القاهرة(صدى):

رد الفنان المصري محمد رمضان على الاتهامات الموجهة إليه بالاستخفاف وإهانة زملائه الفنانين، بعد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بلالين”.

وعلقت الفنانة بشرى على أغنية محمد رمضان قائلة : “تعودنا على محمد رمضان يرسل رسائل من خلال أعماله، وخلق لنفسه شكلاً ووضعاً بدأ الناس يعتادون عليه ويفرضون نفسه على المشهد، ولو أزعجني كنت سأحضر. وصولا إليه بأغنية”.

ورد محمد رمضان عبر مقطع فيديو، أشار فيه عن سبب تسمية الأغنية “بلالين”، لافتاً إلى أنها مجاز لكل البالونات التي نفخها منذ طفولته واختفت في المواقف الصعبة”.

وعلق رمضان بعد طرحه للأغنية قائلاً: “بلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا، معنا في الفرح والمناسبات السعيدة، ولا تتواجد في المناسبات الصعبة”. أغنية بالين مخصصة لجميع البالونات التي فجرت في حياتي منذ كنت أسرة شابة حتى اليوم، كل صيف وأنت جيد “