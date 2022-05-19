وظائف شاغرة في كليات الريان الأهلية بالمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كليات الريان الأهلية بالمدينة المنورة، عن توافر وظائف إدارية وهندسية ببعض التخصصات.

وأشارت إلى أن الوظائف الشاغرة تشمل مهندس سلامة بشرط حصوله على بكالوريوس في التخصص مع خبرة سابقة وشهادة سلامة، و مهندس كهربائي بشرط بكالوريوس في التخصص مع خبرة سابقة.

وتضمنت الوظائف أيضا سكرتير تنفيذي بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م ولمدة 5 أيام من تاريخه