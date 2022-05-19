بالفيديو.. “‏الهنوف” تتحدث عن رزانمة التعليم للعام الدراسي القادم وسبب الخلاف حولها

أميرة خالد(صدى):

تحدثت الدكتورة الهنوف الحقيل خبيرة علاقات أسرية وتنمية ذات عن رزانمة التعليم للعام الدراسي القادم وسبب الخلاف حولها.

وقالت الهنوف : من وجهة نظري سينتج عن هذا الأمر انخفاض الدافعية لدى الطلاب وكذلك المعلمين، الإجازات المطولة ليس لها معنى وفائدة، كما أن ٣ أترام أمر مرهق جدا، إطالة من غير معنى ولها أثر سلبي واضح “.

وأضافت” لدينا تطويل ومط في المنهج الدراسي دون إضافة للمحتوى لماذا لم تراعى الجوانب النفسية والأسرية في فكرة الوزارة الجديدة لنظام التعليم”، مطالبة بضرورة عمل استفتاء لمعرفة آراء الطلبة والسماع لهم بشأن هذا الأمر.

‏وتابعت” مسارات الوزارة الموضوعة لنظام الثانوي غير مفهومة وهناك تسرع في القرارات دون مراعاة للاختلافات الفكرية بين الأسر ودون دراسة مقننة”.

د.الهنوف الحقيل – خبيرة علاقات أسرية وتنمية ذات: مسارات الوزارة الموضوعة لنظام الثانوي غير مفهومة وهناك تسرع في القرارات دون مراعاة للاختلافات الفكرية بين الأسر ودون دراسة مقننة@AlhnoufAlhoqail#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mvDdej4avm — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 19, 2022

د.الهنوف الحقيل – خبيرة علاقات أسرية وتنمية ذات: لدينا تطويل ومط في المنهج الدراسي دون إضافة للمحتوى لماذا لم تراعى الجوانب النفسية والأسرية في فكرة الوزارة الجديدة لنظام التعليم؟@AlhnoufAlhoqail#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Y2luHU7c24 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 19, 2022