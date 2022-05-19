سجن مشجع لنادي نوتنجهام وحظر دخوله الملاعب بعدما «نطح» قائد شيفيلد

وكالات(صدى):

قررت المحكمة سجن أحد مشجعي نوتنجهام فورست 24 أسبوعًا وحظر دخوله الملاعب 10 أعوام، اليوم الخميس، بعد واقعة نطح الشاب لقائد شيفيلد يونايتد أثناء اجتياح الجماهير لأرض الملعب.

وقام روبرت بيجز البالغ من العمر 30 عام باجتياح أرضية الملعب في نهاية مباراة إياب الدور قبل النهائي لدورة الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ونطح شارب، ليسقط أرضا في الحال.

فيما قال شارب:” لن أسمح لأي شخص «”أحمق ومتهور» بأن يفسد احترامي لمشجعي النادي.

وكتب على تويتر: «أفسد شخص أحمق ومتهور ليلة رائعة في كرة القدم».