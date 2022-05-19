بالفيديو.. قصة شاب جامعي حول هويته لمصدر رزق في تبوك

الرياض(صدى):

سجل شاب جامعي من مدينة تبوك قصة نجاح حيث افتتح ورشة لصيانة السيارت واستطاع أن يحول هوايته إلى مصدر دخل.

وذكر “رائد العطوي” أنه كان في البداية يقوم بتصليح سيارته وسيارة أخوته وصور مقاطع فيديو ونشره في حسابه بموقع “سناب شات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن بعض متابعيه تواصلوا معه من أجل إصلاح سيارته وسألوه إذا ما كان لديه ورشة لصيانة السيارات، ومن هنا بدأ يفكر في عمل الورشة، وأسسها بالفعل لتصبح بذلك مصدرا لرزقه.