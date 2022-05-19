كندة علوش: المرأة السورية لديها مفهوم راسخ وهو خدمة زوجها وأطفالها (فيديو)

دمشق(صدى):

أكدت الفنانة ‏كندة علوش أن المرأة السورية لديها مفهوم راسخ منذ القدم وهو خدمة زوجها وأطفالها، مبينة أنه حتى لو كانت العائلة غنية، الزوجة هي من تطبخ لزوجها.

وقالت كندة ‘” الست السورية مؤمنة منذ ولادتها بفكرة أنها لازم تدلع زوجها، وعندنا الزوجة هي من تطبخ لزوجها وأولادها، مفيش حاجة اسمها طباخ، الفكرة دي غير موجودة حتى في أغني الأسر”.

وأضافت ” الشائع هو أن الست تقدس أنها تطبخ بأيديها لزوجها وأولادها، حتى السيدة العاملة يجب أن تجد وقت بعيدا عن عملها وتعطي زوجها حقه من اهتمام وغيره “.