شاهد.. الجماهير الرياضية ترحب بولي العهد لحظة وصوله لملعب الجوهرة

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو الجماهير الرياضية ترحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، لحظة وصوله لملعب الجوهرة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى ملعب الجوهرة لرعاية المباراة النهائية بين الهلال والفيحاء على كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن اللاعب سالم الدوسري أحرز الهدف الأول للهلال في الدقيقة 4+45.