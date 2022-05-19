شاهد.. الجماهير الرياضية ترحب بولي العهد لحظة وصوله لملعب الجوهرة
أظهر مقطع فيديو الجماهير الرياضية ترحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، لحظة وصوله لملعب الجوهرة.
وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى ملعب الجوهرة لرعاية المباراة النهائية بين الهلال والفيحاء على كأس خادم الحرمين الشريفين.
يذكر أن اللاعب سالم الدوسري أحرز الهدف الأول للهلال في الدقيقة 4+45.
فيديو | الجماهير الرياضية ترحب بـ #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان لحظة وصوله لملعب #الجوهرة#الهلال_الفيحاء#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/CsYO5Itl9e
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 19, 2022
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