فجر السعيد تعلن إغلاق قناة “سكوب”

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، أنها قررت إغلاق قناة “سكوب”، وذلك بعد مرور 12عاما على إطلاق بثها.

وقالت فجر السعيد على حسابها بموقع “تويتر”: في ظل العالم المتطور.. لا يمكن الاستمرار في البث التلفزيوني المكلف في ظل أصحاب القرار لا يؤمنون بالإعلام ولا أهميته، لذلك قررت بقلب يملؤه الحزن إغلاق تلفزيون سكوب بعد 12 سنة إرسال”.

وأشارت إلى أن تجربة البث كانت بالنسبة لها تجربة جميلة إذ ساهمت في وأد الربيع العربي في الكويت وخلق شكل مختلف عن الإعلام المعتاد.