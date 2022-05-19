شاهد.. سماء ملعب الجوهرة تتزين بصورة خادم الحرمين وولي العهد

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، سماء ملعب الجوهرة تتزين بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.

وكانت الجماهير الرياضية رحبت بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لحظة وصوله لملعب الجوهرة، لرعاية المباراة النهائية بين الهلال والفيحاء على كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن اللاعب سالم الدوسري أحرز الهدف الأول للهلال في الدقيقة 4+45.