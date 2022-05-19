” ماسك” يخسر 12 مليار دولار من ثروته في يوم واحد

وكالات(صدى):

هبطت أسهم شركة تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي ايلون ماسك إلى أدنى مستوى لها هذا العام، وذلك عقب إعلانه بتحوله السياسي من ديمقراطي إلى جمهوري.

وبلغت حجم الخسارة 12.3 مليار دولار من ثروة ماسك خلال جلسة واحدة، إلا أنه لا يزال أغنى شخص في العالم، ومن خلفه مؤسس باينانس Changpeng Zhao، الذي خسر 81 مليار دولار، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي فقد 62 مليار دولار تعادل ثلث ثروته هذا العام.

وقال ماسك أنه كان قد دعم الديمقراطيين في الماضي، نظراً لكونهم حزبا أكثر لطفاً، لكنه غير رأيه الآن، ووصفهم بأنهم أصبحوا حزب الانقسام والكراهية، معلنا دعمه وتصويته للجمهوريين