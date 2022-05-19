دراسة : مصابي السكري في منتصف العمر لديهم 4 أضعاف مخاطر الإصابة بالخرف بعد عمر الستين

أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أُجريت في جامعة أيرلندا الوطنية أن كبار السن المصابين بالنوع الثاني من السكري، قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف ب 4 مرات عن غيرهم.

وأثبت الدراسة ، أن مصابي السكري في عقدهم الخامس لديهم 4 أضعاف مخاطر الإصابة بالخرف بعد عمر الستين.

وخلصت الدراسة إلى هذه النتائج بعد اكتشاف الباحثين أن تراكم البروتينات الضارة في الدماغ في منتصف العمر قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف بعد بلوغ سن التقاعد عن العمل