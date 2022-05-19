ميزة جديدة توفرها آبل لتحسين جودة المكالمات الصوتية والفيديو

واشنطن(صدى):

وفرت شركة أبل الأمريكية ميزة جديدة تمكّن مستخدميها من الاستفادة من تطبيق فيس تايم للمكالمات الصوتية والمرئية.

و تمنح هذه الميزة “عزل الصوت” إجراء المكالمات بجودة عالية وبدون ضوضاء، إذ تختبأ تلك الميزة في مركز التحكم، وذلك في الأجهزة التي تعمل بإصدار iOS 15 الأحدث.

و تعمل الميزة على مجموعة من الأجهزة، ومنها: “iPhone SE 2020، وiPhone SE 3، وiPhone XR، وiPhone Xs”، إلى جانب سلسلتي iPhone 12 وiPhone 13، كما تدعم تطبيقات: “واتساب، وسناب شات، وسلاك، وسيجنال، وإنستاقرام”