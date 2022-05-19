مشكلات في الساقين تنذر بارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

أميرة خالد(صدى):

أوضحت بيانات عيادة مركز الأوعية الدموية بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، أن أعراض لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم لاتظهر ولكن يمكن أن تسبب مضاعفات، وأخطرها العرج “ألم وتشنجات”.

وحول علامات تصلب الشرايين المحيطية، الشعور بالتعب وحرقان منطقة الأرداف والفخذين وعضلة الساقين أثناء المشي.

وأبان خبراء المركز، أن عوامل تطور المرض هي التدخين والتقدم في العمر ومرض السكري والوزن الزائد أو السمنة والخمول وارتفاع مستوى ضغط الدم وعوامل وراثية أيضا