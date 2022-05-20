اكتمال إنجاز 3 مشاريع سكنية في الرياض وجدة

الرياض(صدى):

كشفت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، عن اكتمال إنجاز ثلاثة مشاريع للبيع على الخارطة في الرياض وجدة.

وشملت المشاريع الثلاثة (برج أصيلة، والعجلان ريفيرا 17، وسكينة ريزيدنس1)، والتي توفر نحو 220 وحدة، حيث تعد هذه المشاريع ضمن مشاريع البيع على الخارطة التي تحتضنها منطقتي الرياض ومكة المكرمة بإشراف برنامج “وافي”.

وفي وقت سابق، أعلنت أمانة اللجنة خلال الفترة الماضية اكتمال إنجاز مشروع “نساج تاون 2″، بضاحية الواجهة بالدمام في المنطقة الشرقية، والذي يوفّر 674 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ضمن نماذج وتصاميم متنوعة لمستفيدي برنامج سكني.