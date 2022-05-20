الغذاء والدواء تناشد المنشآت بالانضمام لمبادرة الرقابة على وسائل نقل الأغذية خلال الحج

الرياض(صدى):

ناشدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المنشآت بالتقديم على مبادرة الرقابة على وسائل نقل الأغذية عبر منافذ الدخول المعتمدة في مكة المكرمة خلال موسم الحج؛ وذلك بهدف تسهيل عملية فحص الوسائل الخاصة بنقل الأغذية التي تلبي اشتراطات وسائل النقل المعتمدة.

وأكدت الهيئة، أنه سيستمر استقبال الطلبات حتى يوم 16 /11/ 1443هـ، لافتة إلى أنه يمكن لجميع وسائل نقل الأغذية والمياه الخاصة بالمنشآت الخاضعة لرقابة “الهيئة” الانضمام إلى المبادرة.

وأشارت إلى أن آلية الانضمام إلى المبادرة تشمل التأكد من سلامة وسائل النقل وتلبيتها للاشتراطات الصحية والفنية والتعاميم الصادرة من “الهيئة”، مع إشعار المنشأة بالنتيجة النهائية في حال قبول الطلب لتسليمهم نموذج المطابقة الخاص بوسيلة النقل عبر البريد الإلكتروني.