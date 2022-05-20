بالفيديو.. ولي العهد لرئيس الهلال: خيرها بغيرها

ماجد محمد(صدى):

سلّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جائزة وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بعد الهزيمة أمام نادي الفيحاء في نهائي كأس الملك.

ووثق مقطع فيديو، لحظة تسليم ولي العهد الجائزة لرئيس الهلال، حيث قال ولي العهد لفهد بن نافل مواسيًا: “خيرها بغيرها”.

وكان نادي الفيحاء، تمكن من تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في ركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.