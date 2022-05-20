الأمير الوليد بن طلال يكافئ الفيحاء بمليون ريال

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، عن منحه مكافأة قدرها مليون ريال لنادي الفيحاء بعد فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نظيره الهلال.

وكتب الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر” : “أهنئ جماهير الفريق البرتقالي بالفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال للنادي”، موجهًا الشكر لنادي الهلال على البطولات التي حصدها خلال هذا الموسم.

ونجح الفيحاء في اقتناص لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه بركلات ترجيحية على الهلال في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.