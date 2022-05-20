حساب المواطن يوضح سبب تغير مبالغ الاستحقاق في كل دفعة

الرياض(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات جديدة بشأن سبب تغير مبالغ الاستحقاق التي يتم صرفها للمُستحقين في كل دفعة.

وقال البرنامج، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وأشار أنه في حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل يتم التحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات، مع إدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.