وظائف موسمية شاغرة لدى شركة مطوفي الحجاج
كشفت شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا بمكة المكرمة، عن توفر وظائف موسمية بمركز الاتصال بالشركة، لحملة (الثانوية العامة فأعلى).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية، إجادة اللغة (الإنجليزية، الفرنسية)، معرفة جيدة بالحاسب الآلي، إجادة التعامل مع الآخرين.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/23هـ الموافق 2022/05/24م، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]
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