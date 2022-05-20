وظائف موسمية شاغرة لدى شركة مطوفي الحجاج

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا بمكة المكرمة، عن توفر وظائف موسمية بمركز الاتصال بالشركة، لحملة (الثانوية العامة فأعلى).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية، إجادة اللغة (الإنجليزية، الفرنسية)، معرفة جيدة بالحاسب الآلي، إجادة التعامل مع الآخرين.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/23هـ الموافق 2022/05/24م، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]