النقل تحدد مميزات للوحات الإلكترونية على الطرق

الرياض(صدى):

حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، 5 خصائص ومميزات للوحات الإلكترونية على الطرق بينها العمل على مدار الساعة.

وذكرت الوزارة، أن خصائص اللوحات الإلكترونية تشمل عرض الشاشات زمن الرحلة المتوقع لتحديد الوقت المتوقع للرحلة، مع بث رسائل توعوية وتثقيفية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق.

وأشارت إلى أن المميزات تشمل أيضاً رفع مستوى السلام المرورية على شبكة الطرق، والاعتماد على نظام الإسكادا لمراقبة مستويات المياه بخزانات الأنفاق لتفادي تجمع المياه وانسداد الطرق.