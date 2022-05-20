طلب عاجل من الصحة العالمية بسبب جدري القرود

وكالات(صدى):

سجلت إيطاليا والسويد، حالات إصابة بمرض “جدري القرود” الفيروسي النادر، في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة بالفعل عن تعاملها مع تفشي ذلك المرض.

وناشدت منظمة الصحة العالمية- المشغولة حالياً بالفعل بمواجهة جائحة فيروس كورونا- الدول بتتبع قوي للمخالطين للحالات المصابة؛ حيث ينتشر جدري القرود في وسط وغرب إفريقيا، وفي معظم الأحوال بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، وهو يعد من الأمراض المتوطنة في الكونغو الديمقراطية.

واكتشف لأول مرة بين البشر في عام 1970، فيما تجدر الإشارة إلى إمكانية انتقال المرض من شخص لآخر عبر الهواء، أو الاتصال الجسدي الوثيق، أو مشاركة الملابس، أو الأشياء الملوثة.