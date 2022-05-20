آلية المشاركة بموسم سباقات الخيل في الطائف

ماجد محمد(صدى):

أوضح نادي سباقات الخيل، آلية مشاركة الخيل بموسم سباقات الخيل في الطائف، مطالبًا ملاك الخيل بضرورة تسجيلها عبر منصة “فروسية” الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مع التقدم بإذن تنقل للجياد المراد نقلها للطائف.

وقال النادي، أن فرق الوزارة ستقوم بالكشف على الجياد المطلوب إصدار إذن تنقل لها وذلك في مرابطها (اسطبلاتها)، ثم التأكد من صحة جميع بيانات الجياد حسب جواز السفر، وإجراء الفحص اللازم على الجياد المشاركة، والتأكد من صحتها قبل إصدار إذن التنقل.

وأكد أنه يجب على ملاك الجياد توضيح بيانات اسطبلاتهم التي ستستضيف جيادهم أثناء موسم السباقات بالطائف، لافتًا إلى ضرورة أن تكون جميع الجياد المشاركة مُرقمة وسليمة صحياً وخالية من الأمراض.

وأشار إلى أهمية أن تكون الخيل مُحصنة ضد مرض إنفلونزا الخيل وهربس الخيل، على أن تكون تلك التحصينات موضحة في جوازاتها، منوهاً إلى عدم قبول مشاركة أي جواد هذا الموسم ما لم يُسجل ويُعتمد عبر “فروسية”.