فوائد الخرشوف للمرأة الحامل

أميرة خالد(صدى):

يعد الخرشوف من الخضروات ذات الفوائد العديدة و من المعروف أنه يحسن صحة الجهاز الهضمي ويخفف الغثيان والحموضة ويمنع الغازات المعوية، لذلك نقدم لكِ فوائد الخرشوف أثناء فترة الحمل :

1: نمو خلايا الدماغ:

يمكن أن يؤدي تناول الخرشوف أثناء الحمل إلى تزويد الجسم بمادة الكولين التي تساعد في نمو خلايا الدماغ السليمة لطفلك.

كما أنه يساعد الكولين في تحسين ذاكرة طفلك ويحميه من الأمراض العقلية الشديدة وعيوب الأنبوب العصبي.

2. الأطعمة الغنية بالألياف:

أثناء الحمل ، تكون الحامل أكثر عرضة للإصابة بحركات الأمعاء غير الطبيعية ، والإمساك الشديد ، والغثيان، وقد يؤدي تناول الخرشوف إلى تنظيم حركات الأمعاء.

3. يزود الماغنيسيوم:

يؤدي انخفاض مستويات الماغنيسيوم أثناء الحمل إلى زيادة خطر الإصابة بتشنجات الساق واحتباس السوائل وتململ الساقين، ويعتبر الخرشوف مصدرًا جيدًا للماغنيسيوم.