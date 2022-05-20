زوج يُشعِل النيران بتوكتوك نجلة زوجته

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة سوهاج بمصر حادث مرّوع، حيث أقدم عامل في منتصف العشرينات من العُمر، على إشعال النيران في توكتوك مِلك نجلة زوجته، ربة منزل ثلاثينية بسبب خلافات عائلية.

وتلقى وزير الداخلية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور أمر بالتحقيق في الواقعة، وبالفحص تبيّن نشوب الحريق بدراجة نارية “توكتوك”، مِلك نجلة زوجة المتهم، بسبب خلافات عائلية قائمة فيما بينهما.

وعلى الفور قامت سيارات الإطفاء بإخماد الحريق المفتعل، دون حدوث إصابات بشرية، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب .