قرود تغزو شوارع مدينة عسير

أبها(صدى):

شارك نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو و صور لمجموعات من القرود، منتشرة في مدينة عسير في الفترة الأخيرة مما أثار غضب المواطنين .

ولاحظ المواطنين انتشار مجموعات كبيرة من القرود من سلالة البابون، و هي سلالة تعيش في البراري و لا تخرج إلى المدن التي يعيش بها المواطنين إلا نادرا .

وقالت وسائل الإعلام:” السبب الذي دفع القرود للنزوح إلى المدن على الأرجح هي التصرفات التي يقوم بها المسافرين عبر الطريق من خلال تزويدهم بالطعام”.

ويُذكر أن بعض المواطنين ناشد المسئولين عبر موقع “تويتر”، بسرعة التصرف في تلك الأزمة ومحاولة إعادة القرود إلى أماكنها الطبيعية .