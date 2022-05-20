بالصور.. مواصفات وأسعار جينيسيس GV70 موديل 2022 بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

تعد شركة جينيسيس واحدة من أذرع الصانع الكوري الجنوبي، والتي استطاعت أن تحتل مكانة قوية داخل أسواق السيارت العالمية والعربية، ويرجع ذلك إلى اصداراتها القوية ومنها النسخة GV70 موديل 2022 ، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

جاءت السيارة تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 304 حصانا، وعزم اقصى للدوران 422 نيوتن/متر.

وتتميز السيارة بأنها تحتوي على محرك آخر سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 380 حصانا، و 530 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كما تميزت أيضًا، بفرامل ABS و EBD، وخاصية التوازن الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ودعم المكابح BA، إلى جانب منبه مغادرة المسار، و وسادة هوائية للمشاة.

وترتكز السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.875 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.715 متر.

أسعار السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 بسوق المملكة:

– الفئة الأولى Prestige جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 242 ألف ريال.

– الفئة الثانية Premium جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 261.050 ريال.

– الفئة الثالثة Premium AWD جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 271.285 ريال.

– الفئة الرابعة Platinium جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 291.450 ريال.

– الفئة الخامسة Royal AWD جينيسيس GV70 موديل 2022 بقيمة قدرها 330.550 ريال.