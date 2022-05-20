إصابات بجدري القردة في مختلف دول العالم

وكالات(صدى):

سجلت مختلف دول العالم إصابات بمرض جدري القردة حيث تتمثل أعراضه في الإصابة بالحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

وتضمنت تلك الدول كندا التي سجلت أول حالتي إصابة بجدري القردة، كما تحدثت الإدارة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبه بها.

فيما سجلت الولايات المتحدة أيضا أول إصابة بجدري القرود بعد إعلان وزارة الصحة في ولاية ماساتشوستس يوم الأربعاء عن إصابة شاب قدم من كندا.

أما إسبانيا والبرتغال أنهما سجلتا إصابات مؤكدة أو يشتبه في أنها جدري القردة، أما السلطات الأسترالية فسجلت حالة واحدة.

ويشبه جدري القرود بالجدري البشري حيث تم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب إفريقيا في العقد الماضي.

ويصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين بالفيروس، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.

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