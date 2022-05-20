معالج مهني يوضح أثر اليقظة على الألم المزمن

أميرة خالد(صدى):

يعد الألم المزمن تجربة طويلة من المعاناة لمدة تزيد عن 12 أسبوعا، وهناك العديد من العلاجات للحالة، لكل منها إيجابياتها وعقباتها.

وأشار معالج مهني مقيم في نورفولك ويعيش مع الألم المزمن لمدة ربع قرن، إلى أن الألم له تأثير هائل على صحته العقلية، لافتًا أنه يحاول ممارسة الرياضة لتخفيف الألم.

وأفاد بأنه بعد سنوات من تجربة الأساليب المختلفة، ابتعد فيهن عن الأدوية والتمارين الرياضية، واتجه نحو اليقظة.

وفي السياق قال البروفيسور ويليم كويكن من جامعة أكسفورد:” إن اليقظة الذهنية هي القدرة الأكبر على أن تكون في الوقت الحاضر، بدون حكم، ولكن بلطف ورعاية”.

وأضاف خبراء الدواء :” أنه مغير لقواعد اللعبة، وهو الدواء الذي يعالج المرضى، ويمنعهم من الإدمان على المواد الأفيونية، ويوفر أموال NHS”.

والجدير بالذكر أنه إذا أثبتت النتائج نجاحها، فهناك أمل في أن تصبح الأدوية المرتبطة بالقنب الطبي متاحة في NHS في غضون بضع سنوات”.