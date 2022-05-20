أستاذ قانون يحذر من منتجات شركة ⁧‫ديزني‬⁩ القادمة بعد إعلانها دعم الشذوذ

علي القحطاني(صدى):

حذّر أستاذ القانون الدكتور عبدالعزيز المزيني من منتجات شركة ⁧‫ديزني‬⁩ القادمة بعد إعلانها رسمياً إلى دعم “الشذوذ الجنسي” مؤكدًا خطورة الأمر على للأطفال.

وقال عبدالعزيز المزيني خلال مداخلة على برنامج ” هنا الرياض” أن ديزني تعتبر مؤسسة إعلامية محافظة ولهذا السبب، الأطفال على مستوى العالم يتابعونها”، مُشيرًا أنها دائماً تظهر شخصية الرجل القوي الذي تحبه إمرأة .

وأضاف ” المزيني “:” أن ديزني دائمًا كانت تقف حاجزًا صلبًا أمام العنف الشديد بالزامهم تبني قضايا الشذوذ والتحول الجنسي “.

وأفاد بأن ديزني ستتبني هذه السنة رسميًا الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي، بالإضافة إلى أن الأفلام القديمة ستظهر شخصيات شاذة سواء كانت ذكر أو أنثي، مؤكدًا بخطورة الأمر على الأطفال .