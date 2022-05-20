الإفراط فى تناول الكبدة يسبب النقرس

أميرة خالد(صدى):

يجب أخذ الحذر من الإكثار فى تناول الكبدة، فرغم فوائدها التى لا تعد، إلاّ أن الإكثار منها يسبب أضرارًا كبيرة، كما تحتوي الكبدة على البيورينات التي تساعد على إنتاج حمض البوليك في الجسم، مما يؤدي إلى النقرس لذلك إليكِ الأضرار التي تتسبب بها الكبدة :

1: الخطر على الأجنة

يؤدي تناول الكبدة في بعض الأحيان إلى إتلاف الكلى، مما يؤدي إلى إصابة الجنين.

2: صحة القلب

الكبد غنية بالكوليسترول وغير مناسبة لمرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، والإفراط في تناولها يشكل خطورة على صحة القلب.

3: التسمم

يعتبر نسيج الكبد أكثر عرضة للتلوث البكتيري وتكاثر البكتيريا والميكروبات والجراثيم من نسيج اللحم العادي.

كما أنها تفسد أسرع في نفس درجات الحرارة إذا ماقورنت باللحوم الحمراء، لذا يجب التعامل معها أثناء الطهي بشكل جيد جداً.