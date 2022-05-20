بالصور.. اطلاق ماكينة شفط ذكية لتنظيف ثوب الكعبة المشرفة

مكة المكرمة(صدى):

استخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ماكينة شفط ذكية لتنظيف وتطهير ثياب الكعبة المشرفة دون تلف القماش.

وقالت الرئاسة العامة:” أن الآلة تعمل وفق معايير تكنولوجية حديثة بالإضافة إلى؛ مواصفات عالية الجودة حفاظاً على سلامة ثوب الكعبة المشرفة المصنوع من الحرير الخالص.

وأفادت بأن الماكينة تعمل بشكل جيد لعدة ساعات، وتم الاستعانة بمتخصصين ومدربين على صيانة وتنظيف ثوب الكعبة المشرفة.

والجدير بالذكر أن الماكينة تنظف كسوة الكعبة المشرفة بطريقة لا تضر بالقماش، كما أنها تستطيع إفراغ الغبار بشكل آمن.