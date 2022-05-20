بالصور.. مواصفات وأحدث أسعار سيارات رولز رويس في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تعد سيارات رولز رويس من أفخم السيارات في العالم وتتركز على قمة هرم السيارات الأكثر حداثة في العالم بسبب اناقتها الرائعة والمتفردة على غيرها من السيارات الآخرى في العالم، ولذلك إليك قائمة بأحدث أسعار سيارات رولز رويس في المملكة:

1 – رولز رايس كولينان:

تعد سيارة رولز رايس كولينان أول سيارة SUV للشركة البريطانية على الإطلاق، حيث يمكن أن تكون ثاني أثمن سيارة في المملكة .

وتتميز السيارة بمحرك V12 مزدوج التيربو سعة 6.75 لتر، بقوة 563 حصان وعزم دوران يبلغ 850 متر نيوتن، يبدأ سعر رولز رويس عند 2.250.000 ريال.

2 – رولز رويس فانتوم:

تعتبر السيارة الأفخم في العالم والموديل الرائد للشركة البريطانية، وتتميز فانتوم بمظهر خارجي ومميز، ويبدأ سعر رولز رويس فانتوم من 2650.000 ريال.

وتأتي مع مقصورة فاخرة مليئة بالجلد الأصلي وزخرفة خشبية ومقصورة خلفية تبدو وكأنها ترتفع فوق السحاب بفضل نظام التعليق، كما تتميز بمحرك V12 بقوة 563 حصاناً، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 5.4 ثانية.

3 – رولز رويس رايث:

هي سيارة عالية الأداء من الشركة المصنعة البريطانية المعروفة، وبالنظر إلى التصميم الخارجي نجد أنه جريء وشرس، كما أن لديها أقوى محرك من رولز رويس، محرك V12 سعة 6.6 لتر بقوة 624 حصان، يبدأ سعر رولز رويس رايث من 1.725.000 ريال.

4 – رولز رويس داون:

تأتي سيارة رولز رويس داون بمحرك V12 سعة 6.6 لتر، ولكنه بقوة 563 حصان فقط هنا، ويبدأ سعر روز رايز ( رولز رويس ) من 1,900,000 ريال.