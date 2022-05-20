بالفيديو.. تسريبات تكشف عن وحش آبل القادم iPhone 14 Pro

وكالات(صدى):

بيّنت التسريبات الجديدة، أن شركة آبل Apple، تعمل على إنتاج هاتف آيفون القادم iPhone 14 بمميزات كثيرة وفائقة وتصميم رائع وجديد.

ومن المرجح أن يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة ، بينما وهاتف iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة .

وسيصل الإصدار الرائد iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة، و iPhone 14 بشاشة بقياس6.1 بوصة، بحسب ما ذكره موقع phonearena التقني.

وستصبح نتوء الكاميرا بارزة بشكل أكبر من الطرازات السابقة، كما ستزود آبل هاتف iPhone 14 Pro، بمستشعر رئيسي جديد بدقة 48 ميجا بكسل.

وستأتي الكاميرا الأمامية مع كاميرا سيلفي بجودة أفضل مع فتحة عدسة أكبر لكي تسمح بدخول المزيد من الضوء بالإضافة إلى التركيز التلقائي

ولن تعلن الشائعات تفاصيل عن الكاميرات فائقة الوسع والكاميرات telephoto، باستثناء أنه من غير المرجح أن تحصل الهواتف الجديدة على مستشعر periscope للحصول على معدل تكبير بشكل أكثر.