شاهد.. باتريك فييرا يعتدي على أحد مشجي إيفرتون بعد خسارة كريستال بالاس

وكالات(صدى):

قام الفرنسي، باتريك فييرا، المدير الفني لنادي كريستال بالاس، بالاعتداء على أحد مُشجعي إيفرتون، بعد مباراة الفريقين في الجولة الـ33 (مؤجلة)، من الدوري الإنجليزي.

وتداول مقطع فيديو يظهر مشجعا حاول استفزاز فييرا بعد فوز إيفرتون 3/2 على كريستال بالاس، على ملعب جوديسون بارك.

وأظهر الفيديو لحظة فقد فييرا تمالكه على نفسه، واستدار نحو المشجع وقام بركله وطرحه أرضا، قبل أن يلتف بعض المشجعون حوله لفض الاشتباك.

ويملك فييرا خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، حيث لعب 305 مباريات مع آرسنال في البريميرليغ، وحقق اللقب ثلاث مرات.

وحقق كريستال بالاس الفوز 10 مرات وتعادل 15 مرة وخسر 12 مرة، خلال 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والجدير بالذكر أن فييرا البالغ من العمر 45 عاماً قد تولى تدريب كريستال بالاس في يوليو 2021، بعقد حتى 2024، وحقق معه نتائج جيدة باحتلال الفريق المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة قبل جولة على النهاية.