تحاكم مؤلفة كتاب كيف تقتلين زوجك بتهمة قتل زوجها

واشنطن(صدى):

تُحاكَم روائية أمريكية في سن الـ 71 عاماً تدعى كرامبتون بروفي، في شمال غرب الولايات المتحدة؛ بسبب قتلها لزوجها دانيال، في يونيو 2018، وهو طاه كان يبلغ 63 عاما حينها.

وقال المحققون :” أن كرامبتون بروفي قتلت زوجها، بهدف تقاضي تعويضات من عشرة عقود تأمين بقيمة إجمالية تبلغ 1,4 مليون دولار.

وفنّد المدعي العام شون أوفرستريت الاتهامات الموجهة في حق المتهمة، طالبًا منها أن تشرح سبب وجودها بسيارتها أمام كلية الطهي حيث كان يعمل زوجها كما أظهرت كاميرا مراقبة، قبل دقائق من مقتله برصاصتين في إحدى قاعاتها.

وأفادت المتهمة بأنها نست هذا التفصيل بسبب فقدانها الذاكرة جراء صدمة تلقيها نبأ وفاة زوجها.

وقال المدعي : “كيف يمكن للروائية أن تكون واثقة بأنها لم تقتل زوجها“ فيما تقول إنها نست ما حصل”.

وأضافت كرامبتون بروفي :” لدي انطباع بأني لو قتلته، كنت لأعرف كل التفاصيل“، مشيرة إلى أنها كانت في جوار مسرح الجريمة من باب المصادفة البحتة وربما بدافع الاستلهام لرواياتها.

وأشار المدعي إلى أنها كانت هناك في الوقت عينه لمقتل زوجها برصاص أحدهم، بفارق ست دقائق، مع النوع عينه من السلاح الذي كانت تملكه، والمفقود حاليا بصورة غامضة“

والجدير بالذكر أن ” بروفي ” قالت في إفادات سابقة:” إنها حازت مسدس ”غلوك“ ليستخدمه زوجها للحماية خلال قطاف الفطر في الغابة”.