فهد بن جمعة:‏ مركز الإقامة المميزة فرصة ثمينة لاستقطاب العقول المميزة (فيديو)

الرياض(صدى):

أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقًا، فهد بن جمعة، أن مركز الإقامة المميزة في غاية الأهمية، كما أنه من انجازات رؤية 2030.

وأشار فهد بن جمعة خلال مداخلة على برنامج ” عين الخامسة ” المُذاع على قناة الإخبارية ، إلى قول ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله – :” أن هناك فرص غير مستغلة يجب أن نستغلها”، لافتًا أن مركز الإقامة فرصة لاستقطاب العقول المميزة.

وقال فهد بن جمعة :” أن المملكة لديها عوامل متاحة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال الوضع الإقتصادي وتغير جودة الحياة، وانفتاح المجتمع إلى وضعه الطبيعي”.