الكهرباء توضح عقوبات العابثون بالعداد

الرياض(صدى):

وضعت هيئة تنظيم المياه والكهرباء مؤخرًا، عقوبات يتم فرضها على المخالفين بنظام الكهرباء، ومنهم العابثون بعدادات قياس الخدمة الكهربائية أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية.

وحددت الهيئة أنه في حال اكتشف المفتشون وقائع مخالفة العبث في العداد أو أيٍّ من ملحقاته أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية يتم تحرير محضر بذلك.

كما يتم أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد ويجوز للفرد حينها الاعتراض على المخالفة إلكترونياً، وبعدها يقوم مقدم الخدمة باستكمال أوراق محضر ضبط المخالفة، وإحالتها إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل لاتخاذ اللازم حيالها.

ويتم إلزام العابث بالعداد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل اعتباراً من تاريخ الانخفاض المفاجئ في فواتيره دون وجود مبرر لذلك يثبته المستفيد ويتم احتساب الاستهلاك غير المسجل.

أما في حال ضبط مخالفة ربط بالشبكة الكهربائية مباشرة دون وجود عداد، فيتم تقدير المنفعة التي فقدها المرفق وفقاً لما يتوفر من بيانات.