فوائد البردقوش الصحية للرحم والمبايض

أميرة خالد(صدى):

يحظى البردقوش بشعبية كبيرة في العديد من أطباق البحر الأبيض المتوسط، وطالما استخدم كدواء عشبي ،يحتوي على العديد من المركبات التي قد تقدم فوائد صحية، كما أنه يستخدم لحفظ اللحوم وتنكيه الطعام، لذلك إليكِ أبرز فوائدة الصحية :

1: البردقوش للرحم والمبايض :

من المثبت طبيا أن البردقوش من النباتات الفعالة فى علاج أمراض النساء وفى مقدمتها تكيسات المبيض والآم الطمث.

– تقوم المرأة بخلط مقدار متساو من البردقوش والمريمية وأخذ ملعقة منهما ووضعها فى اناء به ماء على النار، وتتركه حتى يصل لدرجة الغليان .

– تتناول المرأة المصابة بتكيسات المبيض كوبين فى اليوم من هذا المشروب وتستمر على تناوله لمدة شهر كامل.

البردقوش للهرمونات:

يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، كما أنه استخدام طبيًا للمساعدة في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات وألم الدورة الشهرية.

البردقوش للتبويض:

يحسّن البردقوش من تدفّق الدورة الشهرية، لأنه يحتوي على العديد من الخصائص المضادّة للالتهابات ومضادّة للميكروبات.

والجدير بالذكر أن للبردقوش، فوائد صحية كثيرة منها، أنه يعالج الصداع النصفي، الشقيقة، كما أنه يقي الجسم من تليّف الكبد، ويحمي خلايا الكبد من التأكسد والتليّف، يعالج آلام المعدة وعسر الهضم، بالإضافة إلى أنه ؛يزيل الانتفاخ ويطرد الغازات،