بالفيديو.. بيدريرول يؤكد صعوبة انتقال مبابي إلى مدريد

وكالات(صدى):

أكد الإعلامي جوسيب بيدريرول، أن انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد أصبح صعباً والمهاجم الفرنسي يفكر في البقاء في ناديه لمدة موسم واحد أو موسمين.

وأفاد بيدريرول خلال برنامجه الذي استضاف العديد من الصحفيين المنتمين إلى ريال مدريد، بأن مبابي يتعرض لضغوط كثيرة وانتقاله إلى الليغا أصبح صعبًا، بعد تبديل اتفاقة مع النادي.

وطلب ممثلي مبابي مكافأة توقيع بقيمة 200 مليون يورو من ريال مدريد، قبل أن يعلن النادي أنه سيدفع 130 مليون يورو، ومن المتوقع أن ذلك كان سبب الخلاف بين الطرفين، بحسب صحيفة ” ماركا” الإسبانية.

والجدير بالذكر أن تأخر المفاوضات بين النادي الباريسي ومبابي، بسبب مكافأة التوقيع وحقوق الصورة في ظل رغبة اللاعب في الانتقال لريال مدريد، لكن الضغوط المغرية من سان جيرمان أثرت على قراره.