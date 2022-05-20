الوسائد التي عليها صور هل تمنع دخول الملائكة إلى البيت؟.. الشبل يجيب

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم الوسائد التي عليها صور بمنعها دخول الملائكة إلى البيت.

وقال “الشبل” عن حكم تلك الوسائد: “المفترش الذي يتم الجلوس عليه إذا كان عليه صور فهذا ليس مانع من الملائكة في دخولهم البيت فهى مهانة ولا تمنع من دخول الملائكة”.

وأضاف: “أما إذا كانت ترسم بالكمبيوتر فهذا يكون فيها نوع من الإجلال والتعظيم ففي هذه الحالة فهى سبب لمنع دخول الملائكة وإن كانت موضوعة لأنها موضوعة على جهة التفخيم والإجلال”، بحسب قناة “الرسالة”.