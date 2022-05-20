عملية زرع شعر تقود رجل إلى المحكمة

أبوظبي(صدى):

غُرم خليجي من قبل محكمة الجنايات في دبي بدولة الإمارات، بعد إجراء عملية ”زراعة شعر“، مبلغ قدره 5 آلاف درهم (1350 دولارا)، بسبب إتهامه بالسب والقذف العلني.

ويشار إلى أن الخليجي، البالغ من العمر 37 عاما، توجه لإحدى العيادات لإجراء عملية زرع شعر، ومن ثم ترك العملية بشكل مفاجئ وخرج وهو يوجه الإساءة والسب والقذف ويصرخ على العاملين .

وعاد الخليجي بعد عشرة أيام إلى المركز الطبي المعني، وتحدث بصوت عال مع موظف الاستقبال، أثناء وجود عملاء آخرين.

وقال المتهم لطاقم العمل:” أن العيادة سيئة واتهمهم باللصوص “، وطالب باسترجاع نقوده ، لأن الاختصاصي الذي كان يجري العملية لا يعرف أصول زرع الشعر“.

وأفاد مدير التسويق بأنه حاول تهدئة العميل، إلا أنه رفض الاستجابة له كليا، لافتًا أنه طلب منه الدخول إلى المكتب لاستكمال الحديث، لكنه رفض، فاستدعى له الشرطة.

والجدير بالذكر أنه بعد النظر في الدعوى، رأت المحكمة أن التهمة ثابتة بحق المتهم، وفق إقرار شاهدي الإثبات، وقضت بتغريمه مبلغ 5000 درهم.