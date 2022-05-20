محمد صلاح يجمع قرابة 45 مليون دولار خلال العام الجاري

وكالات(صدى):

جمع اللاعب المصري الشهير محمد صلاح البالغ من العمر 29 عامًا،جناح ليفربول الإنجليزي قرابة 45 مليون دولار خلال العام الحالي.

واحتل محمد صلاح رسميًا المركز 33 بين أعلى الرياضيين أجرًا في العالم هذا العام، بحسب مجلة “فوربس” الشهيرة.

وحقق اللاعب 45 مليون دولار من الإيرادات الإجمالية قبل اقتطاع الضرائب على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

وقالت مجلة ” فوربس ” الشهيرة: ” أن اللاعب حصل على 18 مليون دولار من الإيرادات خارج الملعب، و27 مليون دولار من ممارسة كرة القدم”.

والجدير بالذكر أن عقد قائد منتخب مصر ينتهي في يونيو 2023، ولم يقرر بعد موقفه من تجديد تعاقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى وجهة أخرى.