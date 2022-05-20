تعديل موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس القصيم والخرج

القصيم(صدى):

عدلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم موعد بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس تعليم القصيم⁩ “بنين وبنات”.

وأشارت إلى أن بداية الاصطاف الصباحي سيكون 6:15 صباحا، في حين ستكون بداية الحصة الأولى 6:30 صباحا، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.

كما قررت إدار التعليم في محافظة الخرج تقديم الدوام الرسمي في المدارس ليبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 فيما تبدأ الحصة الأولى تمام الساعة 6:30 بداية من يوم الأحد المقبل، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المرحلة المقبلة.