تعديل موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس القصيم والخرج
عدلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم موعد بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس تعليم القصيم “بنين وبنات”.
وأشارت إلى أن بداية الاصطاف الصباحي سيكون 6:15 صباحا، في حين ستكون بداية الحصة الأولى 6:30 صباحا، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.
كما قررت إدار التعليم في محافظة الخرج تقديم الدوام الرسمي في المدارس ليبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 فيما تبدأ الحصة الأولى تمام الساعة 6:30 بداية من يوم الأحد المقبل، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المرحلة المقبلة.
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