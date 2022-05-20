مؤسسة الري: المياه المجددة من الصرف الصحي أفضل مع المياه الجوفية
قال مدير إدارة جودة المياه في المؤسسة العامة للري عبد الله بوطويبة، إنه يسمح باستخدام المياه المجددة من “الصرف الصحي” لجميع المحاصيل الزراعية دون استثناء.
وأضاف أن استخدام المياه المجددة من الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية أفضل من المياه الجوفية، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.
وأشار إلى أن المياه المجددة تعد مصدر مستدام ومتوفر طوال العام صيفا وشتاءًا، كما تحتوي على تراكيز غذائية مهمة للمحاصيل الزراعية أكثر من المياه الجوفية، كما أنها أقل ملوحة من المياه الجوفية.
فيديو | مدير إدارة جودة المياه في المؤسسة العامة للري عبد الله بوطويبة:
يسمح باستخدام المياه المجددة من "الصرف الصحي" لجميع المحاصيل الزراعية دون استثناء وهي أفضل من المياه الجوفية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/zlcmAP2JVU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 20, 2022
اترك تعليقاً