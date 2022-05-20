6 فوائد سحرية لشاي الماتشا على الشعر

أميرة خالد(صدى):

يعد شاي الماتشا بديلاً طبيعيا للاعتناء بصحة الشّعر، فضلاً عن إنه يضفي المزيد من الجمال إلى المظهر، بدون إنفاق الكثير من الأموال على منتجات وعلاجات الشّعر

وتتمثل فوائد شاي الماتشا للشعر كالتالي :

١-تعزيز نمو الشعر

يعمل على تحفيز نمو الشعر، لاحتوائه على مادة إيبغالوكاتيكين غالات، وتعد هذه المادة من أهم فوائد شاي الماتشا للشعر.

٢-القضاء على القشرة

يُساعد في التخلص من قشرة الرأس، وذلك عن طريق غسل الشعر وخاصةً فروة الرأس بشاي الماتشا، ثم يُغسل الشعر مرة أخرى بالماء الصافي، وهي طريقة جداً فعالة عند تطبيقها باستمرار.

٣-تقوية الشعر

يحمي الشعر من التساقط ويساعد على تقوية جذوره وبصيلاته حتى الأطراف، مما يجعله علاجاً فعّالاً للشعر التالف والمتقصف.

٤-الحد من الصدفية

يعالج مشكلات الشعر، منها الصدفية ويحدّ من إنتشار البقع، وبالتالي حماية الشعر من التساقط.

٥-منع تساقط الشعر

يحمي الشعر من التساقط والتقصف، ويحسِّن الدورة الدموية في فروة الرأس وذلك بسبب احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والمعادن، وغيرها من الفيتامينات وأهمها فيتاميني “ج” و “هـ”.

٦-حماية الشعر من التلف

يحمي الشعر من أشعة الشمس الضارة، لغناه بفيتامين ج، وفيتامين هـ، والكروم، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، والزنك.

ويمكن عمل ماسك شاي الماتشا للشعر بتحضير

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وعليها ملعقة كبيرة من شاي الماتشا، وبيضة، حيث تخفق البيضة جيدا وعليها باقي المكونات، وتوضع على خصلات الشعر جيدا بعد تقسيمه